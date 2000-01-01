Salvium 是一条先进的工作量证明 (PoW) 私有区块链，它将质押、隐私和 DeFi 功能无缝结合，同时满足加密货币法规要求。它基于门罗币 (Monero) 的分叉构建，保留了门罗币的高级隐私功能，例如隐身地址和环签名。此外，Salvium 还引入了突破性的创新，显著改变了交易机制，在 DeFi 领域打造了独一无二的解决方案。
币种名称SAL
排名No.
市值$0,00
完全稀释市值$0,00
市场占有率%
交易额/市值（24小时）0
流通供应量--
最大供应量0
总供应量184 000 000
流通率%
发行日期--
资产首次发行价格--
历史最高价,
最低价,
所属公链SALVIUM
简介Salvium 是一条先进的工作量证明 (PoW) 私有区块链，它将质押、隐私和 DeFi 功能无缝结合，同时满足加密货币法规要求。它基于门罗币 (Monero) 的分叉构建，保留了门罗币的高级隐私功能，例如隐身地址和环签名。此外，Salvium 还引入了突破性的创新，显著改变了交易机制，在 DeFi 领域打造了独一无二的解决方案。
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