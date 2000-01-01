SAL

Salvium 是一条先进的工作量证明 (PoW) 私有区块链，它将质押、隐私和 DeFi 功能无缝结合，同时满足加密货币法规要求。它基于门罗币 (Monero) 的分叉构建，保留了门罗币的高级隐私功能，例如隐身地址和环签名。此外，Salvium 还引入了突破性的创新，显著改变了交易机制，在 DeFi 领域打造了独一无二的解决方案。

币种名称SAL

排名No.

市值$0,00

完全稀释市值$0,00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）0

流通供应量--

最大供应量0

总供应量184 000 000

流通率%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价,

最低价,

所属公链SALVIUM

简介Salvium 是一条先进的工作量证明 (PoW) 私有区块链，它将质押、隐私和 DeFi 功能无缝结合，同时满足加密货币法规要求。它基于门罗币 (Monero) 的分叉构建，保留了门罗币的高级隐私功能，例如隐身地址和环签名。此外，Salvium 还引入了突破性的创新，显著改变了交易机制，在 DeFi 领域打造了独一无二的解决方案。

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