RED

RedStone 是增长最快的模块化 Oracle，专门为 LST 和 LRT 等借贷市场提供收益抵押品。它为 50 多个链和所有汇总提供 gas 优化数据馈送。受到 Morpho、Venus、ether.fi 等的信任。

币种名称RED

排名No.331

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）2.60%

流通供应量280,000,000

最大供应量1,000,000,000

总供应量597,000,000

流通率0.28%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价1.4560272855118426,2025-03-03

最低价0.30823495446951454,2025-04-18

所属公链ETH

简介RedStone 是增长最快的模块化 Oracle，专门为 LST 和 LRT 等借贷市场提供收益抵押品。它为 50 多个链和所有汇总提供 gas 优化数据馈送。受到 Morpho、Venus、ether.fi 等的信任。

所属板块

社媒

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