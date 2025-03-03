RedStone 是增长最快的模块化 Oracle，专门为 LST 和 LRT 等借贷市场提供收益抵押品。它为 50 多个链和所有汇总提供 gas 优化数据馈送。受到 Morpho、Venus、ether.fi 等的信任。
币种名称RED
排名No.331
市值$0.00
完全稀释市值$0.00
市场占有率%
交易额/市值（24小时）2.60%
流通供应量280,000,000
最大供应量1,000,000,000
总供应量597,000,000
流通率0.28%
发行日期--
资产首次发行价格--
历史最高价1.4560272855118426,2025-03-03
最低价0.30823495446951454,2025-04-18
所属公链ETH
简介RedStone 是增长最快的模块化 Oracle，专门为 LST 和 LRT 等借贷市场提供收益抵押品。它为 50 多个链和所有汇总提供 gas 优化数据馈送。受到 Morpho、Venus、ether.fi 等的信任。
所属板块
社媒
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