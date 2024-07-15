Public Masterpiece 是同类项目中的首创，是一个独特而创新的合作体，致力于在实体艺术和区块链之间架起桥梁。它通过数字证书追踪每件艺术品从诞生到销售的全过程，为真实性提供了新的视角。其独特之处在于，它为艺术家和收藏家提供公平交易，同时通过原生代币 PMT 和 Loyalty-NFT（非同质化代币）提供创造性的投资机会。艺术爱好者不仅可以欣赏自己喜爱的作品，还可以通过投资独特的现实世界资产 (RWA) 参与到更宏大的事业中。与此同时，艺术家们可以保持创作自由，不受第三方干扰。
币种名称PMT
排名No.1252
市值$0.00
完全稀释市值$0.00
市场占有率%
交易额/市值（24小时）0
流通供应量--
最大供应量2,000,000,000
总供应量2,000,000,000
流通率%
发行日期--
资产首次发行价格--
历史最高价0.06827469370734787,2025-03-31
最低价0.05461824789246768,2024-07-15
所属公链BSC
简介Public Masterpiece 是同类项目中的首创，是一个独特而创新的合作体，致力于在实体艺术和区块链之间架起桥梁。它通过数字证书追踪每件艺术品从诞生到销售的全过程，为真实性提供了新的视角。其独特之处在于，它为艺术家和收藏家提供公平交易，同时通过原生代币 PMT 和 Loyalty-NFT（非同质化代币）提供创造性的投资机会。艺术爱好者不仅可以欣赏自己喜爱的作品，还可以通过投资独特的现实世界资产 (RWA) 参与到更宏大的事业中。与此同时，艺术家们可以保持创作自由，不受第三方干扰。
所属板块
社媒
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