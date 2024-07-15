PMT

Public Masterpiece 是同类项目中的首创，是一个独特而创新的合作体，致力于在实体艺术和区块链之间架起桥梁。它通过数字证书追踪每件艺术品从诞生到销售的全过程，为真实性提供了新的视角。其独特之处在于，它为艺术家和收藏家提供公平交易，同时通过原生代币 PMT 和 Loyalty-NFT（非同质化代币）提供创造性的投资机会。艺术爱好者不仅可以欣赏自己喜爱的作品，还可以通过投资独特的现实世界资产 (RWA) 参与到更宏大的事业中。与此同时，艺术家们可以保持创作自由，不受第三方干扰。

币种名称PMT

排名No.1252

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）0

流通供应量--

最大供应量2,000,000,000

总供应量2,000,000,000

流通率%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价0.06827469370734787,2025-03-31

最低价0.05461824789246768,2024-07-15

所属公链BSC

简介Public Masterpiece 是同类项目中的首创，是一个独特而创新的合作体，致力于在实体艺术和区块链之间架起桥梁。它通过数字证书追踪每件艺术品从诞生到销售的全过程，为真实性提供了新的视角。其独特之处在于，它为艺术家和收藏家提供公平交易，同时通过原生代币 PMT 和 Loyalty-NFT（非同质化代币）提供创造性的投资机会。艺术爱好者不仅可以欣赏自己喜爱的作品，还可以通过投资独特的现实世界资产 (RWA) 参与到更宏大的事业中。与此同时，艺术家们可以保持创作自由，不受第三方干扰。

所属板块

社媒

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