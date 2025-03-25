PARTI

Particle Network 是支持链抽象的 Layer 1，无缝统一了 Web3 上的用户和流动性。其核心是通用账户，为用户提供跨所有链的单一账户和统一余额。这些账户由 Particle Network 的 L1 区块链 Particle Chain 协调和保护，确保整个 Web3 生态系统的顺畅体验。作为统一所有链的 L1，Particle 使数十亿用户能够无缝加入并与每条链上的 dApp 交互，成为大规模采用的基础，并在统一开放网络方面发挥着不可或缺的作用。作为 Web3 最大的链抽象基础设施，Particle Network 的通用账户解决了用户、数据和流动性的碎片化问题，创造了真正无缝的跨链体验。

币种名称PARTI

排名No.492

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）15.47%

流通供应量233,000,000

最大供应量1,000,000,000

总供应量1,000,000,000

流通率0.233%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价0.428008274672332,2025-03-25

最低价0.14025354993418265,2025-04-19

所属公链BSC

简介Particle Network 是支持链抽象的 Layer 1，无缝统一了 Web3 上的用户和流动性。其核心是通用账户，为用户提供跨所有链的单一账户和统一余额。这些账户由 Particle Network 的 L1 区块链 Particle Chain 协调和保护，确保整个 Web3 生态系统的顺畅体验。作为统一所有链的 L1，Particle 使数十亿用户能够无缝加入并与每条链上的 dApp 交互，成为大规模采用的基础，并在统一开放网络方面发挥着不可或缺的作用。作为 Web3 最大的链抽象基础设施，Particle Network 的通用账户解决了用户、数据和流动性的碎片化问题，创造了真正无缝的跨链体验。

所属板块

社媒

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