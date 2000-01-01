$ORBA 是 Orbital Assets (ORBA) 生态系统的原生代币，该平台将彻底革新现实世界资产 (RWA) 的代币化。$ORBA 持有者可以参与治理，获得优质的代币化服务，并从去中心化资产管理经济的增长中获益。随着房地产、大宗商品和知识产权等现实世界资产在 ORBA 上数字化，$ORBA 在促进交易、奖励参与者和保障网络安全方面发挥着核心作用。
币种名称ORBA
排名No.
市值$0.00
完全稀释市值$0.00
市场占有率%
交易额/市值（24小时）0
流通供应量--
最大供应量0
总供应量10,000,000,000
流通率%
发行日期--
资产首次发行价格--
历史最高价,
最低价,
所属公链BSC
简介$ORBA 是 Orbital Assets (ORBA) 生态系统的原生代币，该平台将彻底革新现实世界资产 (RWA) 的代币化。$ORBA 持有者可以参与治理，获得优质的代币化服务，并从去中心化资产管理经济的增长中获益。随着房地产、大宗商品和知识产权等现实世界资产在 ORBA 上数字化，$ORBA 在促进交易、奖励参与者和保障网络安全方面发挥着核心作用。
所属板块
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