ORBA

$ORBA 是 Orbital Assets (ORBA) 生态系统的原生代币，该平台将彻底革新现实世界资产 (RWA) 的代币化。$ORBA 持有者可以参与治理，获得优质的代币化服务，并从去中心化资产管理经济的增长中获益。随着房地产、大宗商品和知识产权等现实世界资产在 ORBA 上数字化，$ORBA 在促进交易、奖励参与者和保障网络安全方面发挥着核心作用。

币种名称ORBA

排名No.

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）0

流通供应量--

最大供应量0

总供应量10,000,000,000

流通率%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价,

最低价,

所属公链BSC

简介$ORBA 是 Orbital Assets (ORBA) 生态系统的原生代币，该平台将彻底革新现实世界资产 (RWA) 的代币化。$ORBA 持有者可以参与治理，获得优质的代币化服务，并从去中心化资产管理经济的增长中获益。随着房地产、大宗商品和知识产权等现实世界资产在 ORBA 上数字化，$ORBA 在促进交易、奖励参与者和保障网络安全方面发挥着核心作用。

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