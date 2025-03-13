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Space Nation 是娱乐产业的先锋力量，打造了融合游戏、人工智慧和可持续虚拟经济的下一代元宇宙。元宇宙的到来已是必然，除了技术和内容之外，其核心基础在于一个简单、有效率且稳定的经济循环。 Space Nation 愿景的核心是其旗舰 Web3 MMORPG，建立一个开放且动态的生态系统，让游戏玩家和人工智慧在广阔、身临其境的宇宙中共存。透过扩展到多种游戏、跨媒体叙事和其他媒体格式，Space Nation 致力于建立一个可以容纳数亿个用户的元宇宙，为虚拟世界树立新的标竿。

币种名称OIK

排名No.3212

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）0.00%

流通供应量0

最大供应量0

总供应量1,000,000,000

流通率%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价0.1858532899761135,2025-03-13

最低价0.01431035188800632,2025-04-20

所属公链ETH

简介Space Nation 是娱乐产业的先锋力量，打造了融合游戏、人工智慧和可持续虚拟经济的下一代元宇宙。元宇宙的到来已是必然，除了技术和内容之外，其核心基础在于一个简单、有效率且稳定的经济循环。 Space Nation 愿景的核心是其旗舰 Web3 MMORPG，建立一个开放且动态的生态系统，让游戏玩家和人工智慧在广阔、身临其境的宇宙中共存。透过扩展到多种游戏、跨媒体叙事和其他媒体格式，Space Nation 致力于建立一个可以容纳数亿个用户的元宇宙，为虚拟世界树立新的标竿。

所属板块

社媒

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