OBT

Orbiter Finance 是一个基于ZK 技术的互操作性协议，通过创新的解决方案（如通用跨链协议和Omni 账户抽象）提升区块链交互的安全性、无缝互操作性，并减少流动性碎片化，旨在全链时代重新定义Web3 体验。

币种名称OBT

排名No.664

市值$0,00

完全稀释市值$0,00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）0,91%

流通供应量3 100 000 000

最大供应量10 000 000 000

总供应量10 000 000 000

流通率0.31%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价0.03263069868224823,2025-03-14

最低价0.007565967486990499,2025-02-18

所属公链ARB

简介Orbiter Finance 是一个基于ZK 技术的互操作性协议，通过创新的解决方案（如通用跨链协议和Omni 账户抽象）提升区块链交互的安全性、无缝互操作性，并减少流动性碎片化，旨在全链时代重新定义Web3 体验。

所属板块

社媒

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