OBOL

Obol 致力于实现未来数字基础设施的分布式、去中心化和民主化——从以太坊开始，并扩展到所有 Web3 平台。作为 Layer 1 区块链和去中心化基础设施网络的基础，Obol Collective 拥有全球最大的去中心化运营商生态系统。目前，全球超过 800 个去中心化运营商运行 Obol 分布式验证器 (DVs)，在主网上保障超过 10 亿美元的安全。与传统验证器相比，Obol DV 性能更佳、风险更低、回报更高——使任何人都能够运行高性能、抗罚没的验证器。

币种名称OBOL

排名No.771

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）0

流通供应量--

最大供应量500,000,000

总供应量500,000,000

流通率%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价0.5021534033503295,2025-05-07

最低价0.2429852440094895,2025-05-08

所属公链ETH

简介Obol 致力于实现未来数字基础设施的分布式、去中心化和民主化——从以太坊开始，并扩展到所有 Web3 平台。作为 Layer 1 区块链和去中心化基础设施网络的基础，Obol Collective 拥有全球最大的去中心化运营商生态系统。目前，全球超过 800 个去中心化运营商运行 Obol 分布式验证器 (DVs)，在主网上保障超过 10 亿美元的安全。与传统验证器相比，Obol DV 性能更佳、风险更低、回报更高——使任何人都能够运行高性能、抗罚没的验证器。

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