NAM

Namada 是多链的可组合隐私层。它是一个基于权益证明 (PoS) 的 Layer-1 区块链，通过提供受保护的资产中心并支持受保护的跨链交易来保护用户的个人数据。Namada 能够支持任何资产，并可用于改进现有区块链、DApp、代币和 NFT 的数据保护机制。Namada 主要基于 Rust 语言构建，使用 CometBFT 共识和 IBC（跨链通信）协议实现多链互操作性，但可以升级以支持 IBC 之外的其他生态系统。Namada 利用 zk-SNARK 等先进的加密标准及其潜在的互操作性，将自己定位为一个实用的加密原语，帮助用户保护其链上数据，同时与各种其他区块链和协议进行互操作。

币种名称NAM

排名No.

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）0

流通供应量--

最大供应量0

总供应量1,000,000,000

流通率%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价,

最低价,

所属公链NAMADA

简介Namada 是多链的可组合隐私层。它是一个基于权益证明 (PoS) 的 Layer-1 区块链，通过提供受保护的资产中心并支持受保护的跨链交易来保护用户的个人数据。Namada 能够支持任何资产，并可用于改进现有区块链、DApp、代币和 NFT 的数据保护机制。Namada 主要基于 Rust 语言构建，使用 CometBFT 共识和 IBC（跨链通信）协议实现多链互操作性，但可以升级以支持 IBC 之外的其他生态系统。Namada 利用 zk-SNARK 等先进的加密标准及其潜在的互操作性，将自己定位为一个实用的加密原语，帮助用户保护其链上数据，同时与各种其他区块链和协议进行互操作。

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