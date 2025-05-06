MYX

MYX 是一家非托管衍生品交易所，支持在现有的 AMM 市场中进行几乎任何代币的永续合约链上交易。该协议的推出旨在降低提供流动性的资本成本，消除交易者面临的网络相关障碍，并简化交易流程，使高级衍生品的交易变得像现货掉期一样便捷。

币种名称MYX

排名No.1246

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）10.21%

流通供应量92,067,374

最大供应量1,000,000,000

总供应量1,000,000,000

流通率0.092%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价0.1192442282953195,2025-05-06

最低价0.06361973139704283,2025-05-22

所属公链BSC

简介MYX 是一家非托管衍生品交易所，支持在现有的 AMM 市场中进行几乎任何代币的永续合约链上交易。该协议的推出旨在降低提供流动性的资本成本，消除交易者面临的网络相关障碍，并简化交易流程，使高级衍生品的交易变得像现货掉期一样便捷。

所属板块

社媒

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