MX TOKEN（MX）是MEXC平台基于以太坊区块链开发的去中心化数字资产。作为MEXC的原生代币，其主要目标是为用户提供安全稳定的交易体验，并成为行业的领导者。 MX 持有者有权在 MEXC 享受多项福利，例如持有 MX 的奖励、投票和获得折扣申购，以及为新上市投票获得免费空投。
币种名称抹茶
排名No.149
市值$0.00
完全稀释市值$0.00
市场占有率0.0001%
交易额/市值（24小时）11.10%
流通供应量92,748,334
最大供应量1,000,000,000
总供应量416,185,834
流通率0.0927%
发行日期2018-06-30 00:00:00
资产首次发行价格0.0092 USDT
历史最高价5.85335603455073,2024-04-09
最低价0.0420566690384,2019-11-25
所属公链ETH
简介MX TOKEN（MX）是MEXC平台基于以太坊区块链开发的去中心化数字资产。作为MEXC的原生代币，其主要目标是为用户提供安全稳定的交易体验，并成为行业的领导者。 MX 持有者有权在 MEXC 享受多项福利，例如持有 MX 的奖励、投票和获得折扣申购，以及为新上市投票获得免费空投。
所属板块
社媒
etfindex:mc_etfindex_source免责声明：数据由 cmc 提供，不作为投资决策参考。