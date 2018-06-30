MX

MX TOKEN（MX）是MEXC平台基于以太坊区块链开发的去中心化数字资产。作为MEXC的原生代币，其主要目标是为用户提供安全稳定的交易体验，并成为行业的领导者。 MX 持有者有权在 MEXC 享受多项福利，例如持有 MX 的奖励、投票和获得折扣申购，以及为新上市投票获得免费空投。

币种名称抹茶

排名No.149

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率0.0001%

交易额/市值（24小时）11.10%

流通供应量92,748,334

最大供应量1,000,000,000

总供应量416,185,834

流通率0.0927%

发行日期2018-06-30 00:00:00

资产首次发行价格0.0092 USDT

历史最高价5.85335603455073,2024-04-09

最低价0.0420566690384,2019-11-25

所属公链ETH

简介MX TOKEN（MX）是MEXC平台基于以太坊区块链开发的去中心化数字资产。作为MEXC的原生代币，其主要目标是为用户提供安全稳定的交易体验，并成为行业的领导者。 MX 持有者有权在 MEXC 享受多项福利，例如持有 MX 的奖励、投票和获得折扣申购，以及为新上市投票获得免费空投。

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