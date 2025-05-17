MIRAI

Mirai 是一个去中心化角色创建的案例研究，探索了由人工智能驱动的虚拟人如何通过 Meme 文化、社交平台和社区驱动的 IP 演进。它代表了虚拟身份的一个新领域，在这个领域中，数字生命不仅是内容创作者，还是在 Web3 生态系统中具有长期价值和潜力的自主实体。

币种名称MIRAI

排名No.3192

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）0

流通供应量--

最大供应量999,999,907.52

流通率%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价0.02890818312812793,2025-05-17

最低价0.017457722661183835,2025-05-19

所属公链SOL

简介Mirai 是一个去中心化角色创建的案例研究，探索了由人工智能驱动的虚拟人如何通过 Meme 文化、社交平台和社区驱动的 IP 演进。它代表了虚拟身份的一个新领域，在这个领域中，数字生命不仅是内容创作者，还是在 Web3 生态系统中具有长期价值和潜力的自主实体。

所属板块

社媒

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