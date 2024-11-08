Mey Network 是一个由 MeyFi 和 Meychain 提供支持的创新生态系统，可实现安全、可扩展且高效的资产代币化和去中心化金融。Mey Network 是一个全球代币化房地产投资平台，旨在彻底改变房地产投资、管理和交易。
币种名称MEY
排名No.3359
市值$0.00
完全稀释市值$0.00
市场占有率%
交易额/市值（24小时）0
流通供应量--
最大供应量2,300,000,000
总供应量2,300,000,000
流通率%
发行日期--
资产首次发行价格--
历史最高价0.4906243303518219,2024-12-12
最低价0.02039484590784851,2024-11-08
所属公链BASE
简介Mey Network 是一个由 MeyFi 和 Meychain 提供支持的创新生态系统，可实现安全、可扩展且高效的资产代币化和去中心化金融。Mey Network 是一个全球代币化房地产投资平台，旨在彻底改变房地产投资、管理和交易。
所属板块
社媒
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