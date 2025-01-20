MELANIA

Melania memes 是一种数字收藏品，旨在表达对梅拉尼娅符号所体现的价值观的支持和参与。以及相关艺术品，并不旨在成为投资机会、投资合同或任何类型的证券，或成为此类证券的主题。https://melaniameme.com/ 不涉及政治，与任何政治运动、任何政治办公室或政府机构无关。

币种名称MELANIA

排名No.247

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率0.0001%

交易额/市值（24小时）6.26%

流通供应量549,998,360.188454

最大供应量0

总供应量999,998,262.188457

流通率%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价13.732949556597482,2025-01-20

最低价0.30371034500187793,2025-05-06

所属公链SOL

简介Melania memes 是一种数字收藏品，旨在表达对梅拉尼娅符号所体现的价值观的支持和参与。以及相关艺术品，并不旨在成为投资机会、投资合同或任何类型的证券，或成为此类证券的主题。https://melaniameme.com/ 不涉及政治，与任何政治运动、任何政治办公室或政府机构无关。

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社媒

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