MANTIS

Mantis 旨在通过提供无缝环境来简化跨链交易，从而消除在各种 DEX 平台和桥之间导航的复杂性。通过其统一的界面，用户可以轻松访问跨链资产，从 Solana 和以太坊开始。在强大的搜索器/求解器网络的支持下，Mantis 可确保每笔交易的最佳定价和执行。除了使最终用户受益之外，Mantis 还为开发人员提供了一条将跨链基础设施集成到其应用程序中的强大途径。

币种名称MANTIS

排名No.9246

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）0.00%

流通供应量0

最大供应量100,000,000

总供应量100,000,000

流通率0%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价0.058329547016077815,2025-02-21

最低价0.005073399964631568,2025-06-19

所属公链SOL

简介Mantis 旨在通过提供无缝环境来简化跨链交易，从而消除在各种 DEX 平台和桥之间导航的复杂性。通过其统一的界面，用户可以轻松访问跨链资产，从 Solana 和以太坊开始。在强大的搜索器/求解器网络的支持下，Mantis 可确保每笔交易的最佳定价和执行。除了使最终用户受益之外，Mantis 还为开发人员提供了一条将跨链基础设施集成到其应用程序中的强大途径。

所属板块

社媒

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