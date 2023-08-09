M87

Messier (M87) 正在开发一个全面、多层次的实用生态系统，旨在为其代币持有者和用户提供可持续的价值。这个生态系统的核心是一个大胆的愿景：将去中心化金融 (DeFi)、现实世界的实用程式和尖端的人工智慧技术无缝地整合到一个创造收入的基础设施中。

币种名称M87

排名No.625

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）0.00%

流通供应量884,846,293,944

最大供应量884,846,293,944

总供应量884,846,293,944

流通率1%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价0.000146502954890166,2024-12-12

最低价0.000000027472780135,2023-08-09

所属公链ETH

简介Messier (M87) 正在开发一个全面、多层次的实用生态系统，旨在为其代币持有者和用户提供可持续的价值。这个生态系统的核心是一个大胆的愿景：将去中心化金融 (DeFi)、现实世界的实用程式和尖端的人工智慧技术无缝地整合到一个创造收入的基础设施中。

所属板块

社媒

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