LVVA

Levva是您的AI驱动的DeFi投资组合管理器，替您完成所有繁重的工作。我们的AI助手根据您的目标量身定制投资策略，安全地自动化收益优化，并在零复杂度的情况下为您提供对投资组合的完全控制。无论您是DeFi新手还是专家，Levva都能让一切变得轻松、安全且优化，以便您专注于重要的事情，同时让您的资产为您工作。

币种名称LVVA

排名No.3232

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）0.00%

流通供应量0

最大供应量2,000,000,000

总供应量1,250,000,000

流通率0%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价0.005216340150260189,2025-05-14

最低价0.003444945387980866,2025-05-25

所属公链ETH

简介Levva是您的AI驱动的DeFi投资组合管理器，替您完成所有繁重的工作。我们的AI助手根据您的目标量身定制投资策略，安全地自动化收益优化，并在零复杂度的情况下为您提供对投资组合的完全控制。无论您是DeFi新手还是专家，Levva都能让一切变得轻松、安全且优化，以便您专注于重要的事情，同时让您的资产为您工作。

所属板块

社媒

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