Levva是您的AI驱动的DeFi投资组合管理器，替您完成所有繁重的工作。我们的AI助手根据您的目标量身定制投资策略，安全地自动化收益优化，并在零复杂度的情况下为您提供对投资组合的完全控制。无论您是DeFi新手还是专家，Levva都能让一切变得轻松、安全且优化，以便您专注于重要的事情，同时让您的资产为您工作。
币种名称LVVA
排名No.3232
市值$0.00
完全稀释市值$0.00
市场占有率%
交易额/市值（24小时）0.00%
流通供应量0
最大供应量2,000,000,000
总供应量1,250,000,000
流通率0%
发行日期--
资产首次发行价格--
历史最高价0.005216340150260189,2025-05-14
最低价0.003444945387980866,2025-05-25
所属公链ETH
简介Levva是您的AI驱动的DeFi投资组合管理器，替您完成所有繁重的工作。我们的AI助手根据您的目标量身定制投资策略，安全地自动化收益优化，并在零复杂度的情况下为您提供对投资组合的完全控制。无论您是DeFi新手还是专家，Levva都能让一切变得轻松、安全且优化，以便您专注于重要的事情，同时让您的资产为您工作。
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社媒
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