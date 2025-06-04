LA

Lagrange 构建了两款核心产品：去中心化的ZK Prover Network和ZK Coprocessor。Lagrange 的ZK Prover Network是基础层，为各种用例（例如rollup、零知识协处理和跨链消息传递）提供通用的证明生成功能。ZK Coprocessor使开发者能够直接从智能合约中对链上数据进行自定义 SQL 查询的证明。

币种名称LA

排名No.304

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）20.42%

流通供应量193,000,000

最大供应量1,000,000,000

总供应量1,000,000,000

流通率0.193%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价4.502285725294072,2025-06-04

最低价0.20794173832654628,2025-06-04

所属公链ETH

简介Lagrange 构建了两款核心产品：去中心化的ZK Prover Network和ZK Coprocessor。Lagrange 的ZK Prover Network是基础层，为各种用例（例如rollup、零知识协处理和跨链消息传递）提供通用的证明生成功能。ZK Coprocessor使开发者能够直接从智能合约中对链上数据进行自定义 SQL 查询的证明。

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