KRY

Krayon Network 是应用区块链和人工智慧技术的艺术品投资平台。 Krayon 让世界各地的艺术家、投资者、画廊和管理人员能够展示和交易他们的艺术作品并评估他们的收藏品，最终开发出一种有效且简单的确定艺术品价值的系统。 透过应用区块链，Krayon Network 创建了一个去中心化的环境。 Krayon Network 中的所有美术作品均有序地归档在区块链上。保证匿名性、透明性、流动性，解决评估、认证、资讯不对称等问题。

币种名称KRY

排名No.

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）0

流通供应量--

最大供应量0

总供应量500,000,000

流通率%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价,

最低价,

所属公链ARB

简介Krayon Network 是应用区块链和人工智慧技术的艺术品投资平台。 Krayon 让世界各地的艺术家、投资者、画廊和管理人员能够展示和交易他们的艺术作品并评估他们的收藏品，最终开发出一种有效且简单的确定艺术品价值的系统。 透过应用区块链，Krayon Network 创建了一个去中心化的环境。 Krayon Network 中的所有美术作品均有序地归档在区块链上。保证匿名性、透明性、流动性，解决评估、认证、资讯不对称等问题。

所属板块

社媒

etfindex:mc_etfindex_source免责声明：数据由 提供，不作为投资决策参考。