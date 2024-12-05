KDX

Kodexa（KDX）是 Mosaic Alpha 的官方实用型代币，Mosaic Alpha 是一个创新的去中心化加密资产管理平台。该代币建构于币安智能链（Binance Smart Chain）上。用户可在 Mosaic Alpha 平台上质押 Kodexa（KDX），以降低平台费用、最大化代币篮收益、提升联盟体系等级，并解锁「Affiliate Booster」计划中的专属权益。随着生态系扩展，未来将推出更多实用场景。 Kodexa 代币同时支援 Mosaic Alpha 平台上代币篮的创建与管理功能。

币种名称KDX

排名No.5561

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）0.00%

流通供应量0

最大供应量699,950,000

总供应量699,950,000

流通率0%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价0.03729922025269791,2024-12-05

最低价0.01823766220164422,2025-06-05

所属公链BSC

简介Kodexa（KDX）是 Mosaic Alpha 的官方实用型代币，Mosaic Alpha 是一个创新的去中心化加密资产管理平台。该代币建构于币安智能链（Binance Smart Chain）上。用户可在 Mosaic Alpha 平台上质押 Kodexa（KDX），以降低平台费用、最大化代币篮收益、提升联盟体系等级，并解锁「Affiliate Booster」计划中的专属权益。随着生态系扩展，未来将推出更多实用场景。 Kodexa 代币同时支援 Mosaic Alpha 平台上代币篮的创建与管理功能。

所属板块

社媒

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