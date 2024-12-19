JYAI

JERRY 代表了迷因文化、人工智慧和娱乐的突破性融合。最初的愿景是彻底改变迷因币领域，如今已发展成为一个综合性的生态系统，弥合了传统加密货币与有意义的娱乐价值之间的差距。 JERRY 建立在社群参与和人工智慧创新的基础上，证明了当创造力与区块链技术相遇时所能产生的一切。

币种名称JYAI

排名No.1175

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）0.00%

流通供应量69,000,000,000

最大供应量69,000,000,000

总供应量69,000,000,000

流通率1%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价0.000122422332943443,2025-05-25

最低价0.0000000524860777,2024-12-19

所属公链ETH

简介JERRY 代表了迷因文化、人工智慧和娱乐的突破性融合。最初的愿景是彻底改变迷因币领域，如今已发展成为一个综合性的生态系统，弥合了传统加密货币与有意义的娱乐价值之间的差距。 JERRY 建立在社群参与和人工智慧创新的基础上，证明了当创造力与区块链技术相遇时所能产生的一切。

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