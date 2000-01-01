JTF

JetFuel (JTF) 是一个基于区块链的 GameFi 项目，将飞行模拟的刺激与现实世界的旅行优势相结合。该项目引入了一种创新的「边玩边旅行」模式，玩家可以参与激动人心的空战飞行游戏，以获得 JTF 代币作为奖励。与主要关注游戏内资产的传统边玩边赚 (P2E) 游戏不同，JetFuel 允许玩家使用代币兑换现实世界的旅行费用（例如机票和旅行服务），从而提供有形效用。

币种名称JTF

排名No.

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）0

流通供应量--

最大供应量0

总供应量30,000,000,000

流通率%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价,

最低价,

所属公链BSC

简介JetFuel (JTF) 是一个基于区块链的 GameFi 项目，将飞行模拟的刺激与现实世界的旅行优势相结合。该项目引入了一种创新的「边玩边旅行」模式，玩家可以参与激动人心的空战飞行游戏，以获得 JTF 代币作为奖励。与主要关注游戏内资产的传统边玩边赚 (P2E) 游戏不同，JetFuel 允许玩家使用代币兑换现实世界的旅行费用（例如机票和旅行服务），从而提供有形效用。

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