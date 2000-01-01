JetFuel (JTF) 是一个基于区块链的 GameFi 项目，将飞行模拟的刺激与现实世界的旅行优势相结合。该项目引入了一种创新的「边玩边旅行」模式，玩家可以参与激动人心的空战飞行游戏，以获得 JTF 代币作为奖励。与主要关注游戏内资产的传统边玩边赚 (P2E) 游戏不同，JetFuel 允许玩家使用代币兑换现实世界的旅行费用（例如机票和旅行服务），从而提供有形效用。
币种名称JTF
排名No.
市值$0.00
完全稀释市值$0.00
市场占有率%
交易额/市值（24小时）0
流通供应量--
最大供应量0
总供应量30,000,000,000
流通率%
发行日期--
资产首次发行价格--
历史最高价,
最低价,
所属公链BSC
简介JetFuel (JTF) 是一个基于区块链的 GameFi 项目，将飞行模拟的刺激与现实世界的旅行优势相结合。该项目引入了一种创新的「边玩边旅行」模式，玩家可以参与激动人心的空战飞行游戏，以获得 JTF 代币作为奖励。与主要关注游戏内资产的传统边玩边赚 (P2E) 游戏不同，JetFuel 允许玩家使用代币兑换现实世界的旅行费用（例如机票和旅行服务），从而提供有形效用。
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