JLP

Fairlaunch 平台可帮助区块链项目在 Web3 生态系统中启动和扩展。它得到了 Ting Foundation、UFIN Labs、BingX 和 Coinstore Labs 的支持——这些战略合作伙伴共吸纳了超过 4000 万用户，并支持了各种区块链网络中的 400 多个项目。JLaunchpad Alpha 加速器计划专注于识别和支持小程序、SocialFi、AI 和 GameFi 中前景光明的 Web3 项目。

币种名称JLP

排名No.4436

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

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流通供应量0

最大供应量1,000,000,000

总供应量1,000,000,000

流通率0%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价0.008487114292929202,2025-03-31

最低价0.001455884030687849,2025-05-25

所属公链BSC

简介Fairlaunch 平台可帮助区块链项目在 Web3 生态系统中启动和扩展。它得到了 Ting Foundation、UFIN Labs、BingX 和 Coinstore Labs 的支持——这些战略合作伙伴共吸纳了超过 4000 万用户，并支持了各种区块链网络中的 400 多个项目。JLaunchpad Alpha 加速器计划专注于识别和支持小程序、SocialFi、AI 和 GameFi 中前景光明的 Web3 项目。

所属板块

社媒

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