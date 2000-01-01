$JEETS 是一个基于 Solana 的 meme 代币，灵感来自臭名昭著的 “jeet”——那种高位买入、低位卖出、行情一跌就恐慌并在推特怒喷开发者的交易员。
但这不仅仅是个玩梗，
而是一场将“纸手”变成“钻石手”的 jeet 运动。
$JEETS 以社区、表情包和共同的交易创伤为核心，真实映射加密文化，目标是让每一个恐慌卖家都成为自豪的 HODLer。
币种名称JEETS
排名No.
市值$0.00
完全稀释市值$0.00
市场占有率%
交易额/市值（24小时）0
流通供应量--
最大供应量0
流通率%
发行日期--
资产首次发行价格--
历史最高价,
最低价,
所属公链SOL
简介$JEETS 是一个基于 Solana 的 meme 代币，灵感来自臭名昭著的 “jeet”——那种高位买入、低位卖出、行情一跌就恐慌并在推特怒喷开发者的交易员。
但这不仅仅是个玩梗，
而是一场将“纸手”变成“钻石手”的 jeet 运动。
$JEETS 以社区、表情包和共同的交易创伤为核心，真实映射加密文化，目标是让每一个恐慌卖家都成为自豪的 HODLer。
所属板块
社媒
etfindex:mc_etfindex_source免责声明：数据由 提供，不作为投资决策参考。