JEETS

$JEETS 是一个基于 Solana 的 meme 代币，灵感来自臭名昭著的 “jeet”——那种高位买入、低位卖出、行情一跌就恐慌并在推特怒喷开发者的交易员。 但这不仅仅是个玩梗， 而是一场将“纸手”变成“钻石手”的 jeet 运动。 $JEETS 以社区、表情包和共同的交易创伤为核心，真实映射加密文化，目标是让每一个恐慌卖家都成为自豪的 HODLer。

币种名称JEETS

排名No.

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）0

流通供应量--

最大供应量0

流通率%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价,

最低价,

所属公链SOL

简介$JEETS 是一个基于 Solana 的 meme 代币，灵感来自臭名昭著的 “jeet”——那种高位买入、低位卖出、行情一跌就恐慌并在推特怒喷开发者的交易员。 但这不仅仅是个玩梗， 而是一场将“纸手”变成“钻石手”的 jeet 运动。 $JEETS 以社区、表情包和共同的交易创伤为核心，真实映射加密文化，目标是让每一个恐慌卖家都成为自豪的 HODLer。

所属板块

社媒

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