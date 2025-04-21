Immortal Rising 2 是一款下一代移动放置类 RPG，由 2024 年 BAFTA 获奖游戏设计师设计，推出后便位居 Google Play Store 和 iOS App Store 榜首，目前位居 Immutable zkEVM 上排名第一的游戏排行榜，并吸引了从 web2 到 web3 的下百万游戏玩家。
币种名称IMT
排名No.3584
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资产首次发行价格--
历史最高价0.006611422430750961,2025-05-18
最低价0.002325794475909858,2025-04-21
所属公链ETH
简介Immortal Rising 2 是一款下一代移动放置类 RPG，由 2024 年 BAFTA 获奖游戏设计师设计，推出后便位居 Google Play Store 和 iOS App Store 榜首，目前位居 Immutable zkEVM 上排名第一的游戏排行榜，并吸引了从 web2 到 web3 的下百万游戏玩家。
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