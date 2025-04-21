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Immortal Rising 2 是一款下一代移动放置类 RPG，由 2024 年 BAFTA 获奖游戏设计师设计，推出后便位居 Google Play Store 和 iOS App Store 榜首，目前位居 Immutable zkEVM 上排名第一的游戏排行榜，并吸引了从 web2 到 web3 的下百万游戏玩家。

币种名称IMT

排名No.3584

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）0.00%

流通供应量0

最大供应量1,000,000,000

总供应量1,000,000,000

流通率0%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价0.006611422430750961,2025-05-18

最低价0.002325794475909858,2025-04-21

所属公链ETH

简介Immortal Rising 2 是一款下一代移动放置类 RPG，由 2024 年 BAFTA 获奖游戏设计师设计，推出后便位居 Google Play Store 和 iOS App Store 榜首，目前位居 Immutable zkEVM 上排名第一的游戏排行榜，并吸引了从 web2 到 web3 的下百万游戏玩家。

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