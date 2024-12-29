HYPERSKIDS

Hyperskids Token 是一种具有真正用途的社会影响力代币。 Hyperskids Token 完全透明，允许任何人为社会事业做出贡献，并透过区块链技术追踪即时影响。 目前，该项目专注于建立一个DAO（去中心化自治组织），由社区本身投票决定社会行动、资源分配和全球影响力的扩展。最终目标是创建一个透明的、参与性的生态系统，完全致力于社会公益——证明 Web3 确实可以改变生活。

币种名称HYPERSKIDS

排名No.3442

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）0

流通供应量--

最大供应量999,987,622

总供应量1,000,000,000

流通率%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价0.024004661749068318,2025-04-11

最低价0.000005915438903127,2024-12-29

所属公链SOL

简介Hyperskids Token 是一种具有真正用途的社会影响力代币。 Hyperskids Token 完全透明，允许任何人为社会事业做出贡献，并透过区块链技术追踪即时影响。 目前，该项目专注于建立一个DAO（去中心化自治组织），由社区本身投票决定社会行动、资源分配和全球影响力的扩展。最终目标是创建一个透明的、参与性的生态系统，完全致力于社会公益——证明 Web3 确实可以改变生活。

所属板块

社媒

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