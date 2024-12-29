Hyperskids Token 是一种具有真正用途的社会影响力代币。 Hyperskids Token 完全透明，允许任何人为社会事业做出贡献，并透过区块链技术追踪即时影响。
目前，该项目专注于建立一个DAO（去中心化自治组织），由社区本身投票决定社会行动、资源分配和全球影响力的扩展。最终目标是创建一个透明的、参与性的生态系统，完全致力于社会公益——证明 Web3 确实可以改变生活。
币种名称HYPERSKIDS
排名No.3442
市值$0.00
完全稀释市值$0.00
市场占有率%
交易额/市值（24小时）0
流通供应量--
最大供应量999,987,622
总供应量1,000,000,000
流通率%
发行日期--
资产首次发行价格--
历史最高价0.024004661749068318,2025-04-11
最低价0.000005915438903127,2024-12-29
所属公链SOL
简介Hyperskids Token 是一种具有真正用途的社会影响力代币。 Hyperskids Token 完全透明，允许任何人为社会事业做出贡献，并透过区块链技术追踪即时影响。
目前，该项目专注于建立一个DAO（去中心化自治组织），由社区本身投票决定社会行动、资源分配和全球影响力的扩展。最终目标是创建一个透明的、参与性的生态系统，完全致力于社会公益——证明 Web3 确实可以改变生活。
所属板块
社媒
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