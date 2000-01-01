Henlo 是由 Berachain 最大的邪教组织 The Honey Jar 孵化的 memecoin。它没有任何实用功能，但却被广泛整合到 Berachain 生态系统中。Henlo 不仅仅是一个 memecoin，更是 Berachain 上新文化浪潮的脉搏。Henlo 与 Berachain 革命性的流动性证明共识模型相结合，将每一次欢笑、每一个 meme 和每一笔交易都转化为链上区块奖励的一部分，让乐趣成为生态系统发展的内在动力。
币种名称HENLO
排名No.
市值$0.00
完全稀释市值$0.00
市场占有率%
交易额/市值（24小时）0
流通供应量--
最大供应量0
总供应量100,000,000,000
流通率%
发行日期--
资产首次发行价格--
历史最高价,
最低价,
所属公链BERACHAIN
简介Henlo 是由 Berachain 最大的邪教组织 The Honey Jar 孵化的 memecoin。它没有任何实用功能，但却被广泛整合到 Berachain 生态系统中。Henlo 不仅仅是一个 memecoin，更是 Berachain 上新文化浪潮的脉搏。Henlo 与 Berachain 革命性的流动性证明共识模型相结合，将每一次欢笑、每一个 meme 和每一笔交易都转化为链上区块奖励的一部分，让乐趣成为生态系统发展的内在动力。
所属板块
社媒
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