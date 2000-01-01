HENLO

Henlo 是由 Berachain 最大的邪教组织 The Honey Jar 孵化的 memecoin。它没有任何实用功能，但却被广泛整合到 Berachain 生态系统中。Henlo 不仅仅是一个 memecoin，更是 Berachain 上新文化浪潮的脉搏。Henlo 与 Berachain 革命性的流动性证明共识模型相结合，将每一次欢笑、每一个 meme 和每一笔交易都转化为链上区块奖励的一部分，让乐趣成为生态系统发展的内在动力。

币种名称HENLO

排名No.

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）0

流通供应量--

最大供应量0

总供应量100,000,000,000

流通率%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价,

最低价,

所属公链BERACHAIN

简介Henlo 是由 Berachain 最大的邪教组织 The Honey Jar 孵化的 memecoin。它没有任何实用功能，但却被广泛整合到 Berachain 生态系统中。Henlo 不仅仅是一个 memecoin，更是 Berachain 上新文化浪潮的脉搏。Henlo 与 Berachain 革命性的流动性证明共识模型相结合，将每一次欢笑、每一个 meme 和每一笔交易都转化为链上区块奖励的一部分，让乐趣成为生态系统发展的内在动力。

所属板块

社媒

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