Grindery 是 Binancelabs 的一家初创公司，它通过 Telegram 中的第一个自托管钱包让加密货币变得简单。使用我们的预付费 gas 罐，可以像在多个区块链上发送消息一样轻松地发送加密货币。只需使用 Telegram 句柄而不是复杂的钱包地址，无需离开应用程序。真正的自托管与多链便利相结合。
币种名称GX
排名No.
市值$0.00
完全稀释市值$0.00
市场占有率%
交易额/市值（24小时）0
流通供应量--
最大供应量0
总供应量1,000,000,000
流通率%
发行日期--
资产首次发行价格--
历史最高价,
最低价,
所属公链MATIC
简介Grindery 是 Binancelabs 的一家初创公司，它通过 Telegram 中的第一个自托管钱包让加密货币变得简单。使用我们的预付费 gas 罐，可以像在多个区块链上发送消息一样轻松地发送加密货币。只需使用 Telegram 句柄而不是复杂的钱包地址，无需离开应用程序。真正的自托管与多链便利相结合。
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