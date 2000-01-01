GX

Grindery 是 Binancelabs 的一家初创公司，它通过 Telegram 中的第一个自托管钱包让加密货币变得简单。使用我们的预付费 gas 罐，可以像在多个区块链上发送消息一样轻松地发送加密货币。只需使用 Telegram 句柄而不是复杂的钱包地址，无需离开应用程序。真正的自托管与多链便利相结合。

币种名称GX

排名No.

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交易额/市值（24小时）0

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总供应量1,000,000,000

流通率%

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历史最高价,

最低价,

所属公链MATIC

简介Grindery 是 Binancelabs 的一家初创公司，它通过 Telegram 中的第一个自托管钱包让加密货币变得简单。使用我们的预付费 gas 罐，可以像在多个区块链上发送消息一样轻松地发送加密货币。只需使用 Telegram 句柄而不是复杂的钱包地址，无需离开应用程序。真正的自托管与多链便利相结合。

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