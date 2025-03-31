GUN

GUNZ 是专为 AAA Web3 游戏打造的 Layer 1 区块链，由 Gunzilla Games 开发。它为全面的游戏生态系统提供支持，提供针对开发者和玩家需求的定制服务。GUNZ 最初是为了支持 Gunzilla 的旗舰游戏 Off The Grid (OTG) 的社区驱动型经济而创建的，现已发展成为一个功能齐全的平台，提供现代游戏开发所必需的区块链原生基础设施。

币种名称GUN

排名No.636

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）1.81%

流通供应量787,833,333

最大供应量10,000,000,000

总供应量10,000,000,000

流通率0.0787%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价0.11519365257037809,2025-03-31

最低价0.04052780014120506,2025-04-04

所属公链GUNZ

简介GUNZ 是专为 AAA Web3 游戏打造的 Layer 1 区块链，由 Gunzilla Games 开发。它为全面的游戏生态系统提供支持，提供针对开发者和玩家需求的定制服务。GUNZ 最初是为了支持 Gunzilla 的旗舰游戏 Off The Grid (OTG) 的社区驱动型经济而创建的，现已发展成为一个功能齐全的平台，提供现代游戏开发所必需的区块链原生基础设施。

所属板块

社媒

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