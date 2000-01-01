GRAMPUS

GRAM 生态系统是全球休闲游戏开发商 GRAMPUS 的 Web3 游戏生态系统。它成立的目的是通过区块链和人工智能技术创造引人入胜、身临其境的游戏体验，让玩家和游戏工作室产生共鸣。 其主要项目之一是《Norma in Metaland》，这是《Cooking Adventure》的 Web3 重启版，《Cooking Adventure》是一款全球流行的游戏，拥有超过 3300 万玩家。这款游戏将基于区块链的所有权和玩转机制带入了备受喜爱的烹饪模拟游戏类型。另一个旗舰项目《Juicy Adventure》是一款休闲射击游戏，故事发生在一个异想天开的世界，一台巨型搅拌机撞进了一个动物村，引入了独特的游戏机制和对休闲多人游戏体验的全新诠释。 GRAM 生态系统旨在通过构建由 Web3 技术支持的可持续游戏环境，超越传统游戏发行。

币种名称GRAMPUS

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交易额/市值（24小时）0

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总供应量1,000,000,000

流通率%

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简介GRAM 生态系统是全球休闲游戏开发商 GRAMPUS 的 Web3 游戏生态系统。它成立的目的是通过区块链和人工智能技术创造引人入胜、身临其境的游戏体验，让玩家和游戏工作室产生共鸣。 其主要项目之一是《Norma in Metaland》，这是《Cooking Adventure》的 Web3 重启版，《Cooking Adventure》是一款全球流行的游戏，拥有超过 3300 万玩家。这款游戏将基于区块链的所有权和玩转机制带入了备受喜爱的烹饪模拟游戏类型。另一个旗舰项目《Juicy Adventure》是一款休闲射击游戏，故事发生在一个异想天开的世界，一台巨型搅拌机撞进了一个动物村，引入了独特的游戏机制和对休闲多人游戏体验的全新诠释。 GRAM 生态系统旨在通过构建由 Web3 技术支持的可持续游戏环境，超越传统游戏发行。

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