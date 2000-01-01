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Grafilab 是一个革命性的人工智能生态系统，赋能任何人，从普通用户到开发者，都能参与人工智能创新并从中受益。通过我们的 CeDePIN Cloud、Co-Builder 和人工智能应用商店平台，用户无需深厚的技术专业知识即可轻松部署、训练和盈利人工智能应用/代理。Grafilab 的核心是我们的人工智能数据层，它确保数据的安全完整性、所有权和透明度，为人工智能开发和商业化打造一个值得信赖的环境。Grafilab 正在打破人工智能可及性的障碍，推动向通用人工智能 (AGI) 的演进。

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简介Grafilab 是一个革命性的人工智能生态系统，赋能任何人，从普通用户到开发者，都能参与人工智能创新并从中受益。通过我们的 CeDePIN Cloud、Co-Builder 和人工智能应用商店平台，用户无需深厚的技术专业知识即可轻松部署、训练和盈利人工智能应用/代理。Grafilab 的核心是我们的人工智能数据层，它确保数据的安全完整性、所有权和透明度，为人工智能开发和商业化打造一个值得信赖的环境。Grafilab 正在打破人工智能可及性的障碍，推动向通用人工智能 (AGI) 的演进。

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