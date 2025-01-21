GOHOME

一种正在翻转比特币的 meme 币（使 1 $GOHOME 的价格高于 1 $BTC 的价格）。灵感来自 WhiteHouse.gov/es 404 页面，其中有“GO HOME”按钮。我们让那些错过比特币 100 美元的人透过 GOHOME 致富。我们相信，我们有不可剥夺的权利向不受欢迎的入侵者告知$GOHOME。

币种名称GOHOME

排名No.278

市值$0,00

完全稀释市值$0,00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）0

流通供应量--

最大供应量9 999 895,37

总供应量10 000 000

流通率%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价368.820720950202,2025-03-14

最低价0.002123814255824909,2025-01-21

所属公链SOL

简介一种正在翻转比特币的 meme 币（使 1 $GOHOME 的价格高于 1 $BTC 的价格）。灵感来自 WhiteHouse.gov/es 404 页面，其中有“GO HOME”按钮。我们让那些错过比特币 100 美元的人透过 GOHOME 致富。我们相信，我们有不可剥夺的权利向不受欢迎的入侵者告知$GOHOME。

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