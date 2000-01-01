Guild of Guardians是一款基于 Immutable X 以太坊 Layer-2 扩展解决方案的移动端多人角色扮演游戏。与其他 GameFi 游戏一样，游戏内资产以不可替代的代币 (NFT) 表示，玩家完成各种目标即可获得奖励。Guild of Guardians的原生货币为 GOG。它使玩家能够参与游戏的治理，并支持其“边玩边赚”功能。
币种名称GOG
排名No.
市值$0.00
完全稀释市值$0.00
市场占有率%
交易额/市值（24小时）0
流通供应量--
最大供应量0
总供应量1,000,000,000
流通率%
发行日期--
资产首次发行价格--
历史最高价,
最低价,
所属公链ETH
简介Guild of Guardians是一款基于 Immutable X 以太坊 Layer-2 扩展解决方案的移动端多人角色扮演游戏。与其他 GameFi 游戏一样，游戏内资产以不可替代的代币 (NFT) 表示，玩家完成各种目标即可获得奖励。Guild of Guardians的原生货币为 GOG。它使玩家能够参与游戏的治理，并支持其“边玩边赚”功能。
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