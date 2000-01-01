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Guild of Guardians是一款基于 Immutable X 以太坊 Layer-2 扩展解决方案的移动端多人角色扮演游戏。与其他 GameFi 游戏一样，游戏内资产以不可替代的代币 (NFT) 表示，玩家完成各种目标即可获得奖励。Guild of Guardians的原生货币为 GOG。它使玩家能够参与游戏的治理，并支持其“边玩边赚”功能。

币种名称GOG

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简介Guild of Guardians是一款基于 Immutable X 以太坊 Layer-2 扩展解决方案的移动端多人角色扮演游戏。与其他 GameFi 游戏一样，游戏内资产以不可替代的代币 (NFT) 表示，玩家完成各种目标即可获得奖励。Guild of Guardians的原生货币为 GOG。它使玩家能够参与游戏的治理，并支持其“边玩边赚”功能。

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