GLONK

$GLONK 是一款以 Ricky Gervais 创作的《Flanimals》中的绿色爬行动物为灵感的迷因代币，象征“躺平”和“虚无主义”的生活态度。其核心信息是：“什么都不做，也是一种选择”。由于 Bonk 与 Pump 团队成员 Alon 和 TOM 在不同平台正面竞争，加上创始人亲自发声，$GLONK 引发了市场关注和讨论热度。

币种名称GLONK

排名No.

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）0

流通供应量--

最大供应量0

流通率%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价,

最低价,

所属公链SOL

简介$GLONK 是一款以 Ricky Gervais 创作的《Flanimals》中的绿色爬行动物为灵感的迷因代币，象征“躺平”和“虚无主义”的生活态度。其核心信息是：“什么都不做，也是一种选择”。由于 Bonk 与 Pump 团队成员 Alon 和 TOM 在不同平台正面竞争，加上创始人亲自发声，$GLONK 引发了市场关注和讨论热度。

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