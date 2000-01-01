$GLONK 是一款以 Ricky Gervais 创作的《Flanimals》中的绿色爬行动物为灵感的迷因代币，象征“躺平”和“虚无主义”的生活态度。其核心信息是：“什么都不做，也是一种选择”。由于 Bonk 与 Pump 团队成员 Alon 和 TOM 在不同平台正面竞争，加上创始人亲自发声，$GLONK 引发了市场关注和讨论热度。
币种名称GLONK
排名No.
市值$0.00
完全稀释市值$0.00
市场占有率%
交易额/市值（24小时）0
流通供应量--
最大供应量0
流通率%
发行日期--
资产首次发行价格--
历史最高价,
最低价,
所属公链SOL
简介$GLONK 是一款以 Ricky Gervais 创作的《Flanimals》中的绿色爬行动物为灵感的迷因代币，象征“躺平”和“虚无主义”的生活态度。其核心信息是：“什么都不做，也是一种选择”。由于 Bonk 与 Pump 团队成员 Alon 和 TOM 在不同平台正面竞争，加上创始人亲自发声，$GLONK 引发了市场关注和讨论热度。
所属板块
社媒
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