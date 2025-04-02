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Functionland 的网络正在彻底改变价值 6500 亿美元以上的 AI 基础设施和云存储市场，将与中央数据中心相关的间接成本削减 60%。通过利用未使用的计算资源，Functionland 提供了一种去中心化、经济高效的解决方案，具有无与伦比的用户控制和隐私。通过连接 Web2 和 Web3，我们正在构建首个数据物流平台，为存储和计算的未来提供动力。

币种名称FULA

排名No.4884

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）0.00%

流通供应量0

最大供应量2,000,000,000

总供应量2,000,000,000

流通率0%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价0.009157296776226667,2025-04-02

最低价0.003466358781102183,2025-05-21

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简介Functionland 的网络正在彻底改变价值 6500 亿美元以上的 AI 基础设施和云存储市场，将与中央数据中心相关的间接成本削减 60%。通过利用未使用的计算资源，Functionland 提供了一种去中心化、经济高效的解决方案，具有无与伦比的用户控制和隐私。通过连接 Web2 和 Web3，我们正在构建首个数据物流平台，为存储和计算的未来提供动力。

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