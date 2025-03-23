FORM1

Form 是尖端的第 2 层区块链，旨在将社交参与与去中心化金融无缝融合。Form 区块链通过 FORM 和 Form 积分激励社交结合曲线应用，如启动板和 AI 代理，同时发展 SocialFi 类别。Form 是一个单一用途的生态系统，旨在去中心化 SocialFi 资产类别。

币种名称FORM1

排名No.3740

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）0.00%

流通供应量0

最大供应量5,000,000,000

总供应量5,000,000,000

流通率0%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价0.006162330908557581,2025-03-23

最低价0.000075767166556216,2025-05-22

所属公链ETH

简介Form 是尖端的第 2 层区块链，旨在将社交参与与去中心化金融无缝融合。Form 区块链通过 FORM 和 Form 积分激励社交结合曲线应用，如启动板和 AI 代理，同时发展 SocialFi 类别。Form 是一个单一用途的生态系统，旨在去中心化 SocialFi 资产类别。

所属板块

社媒

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