Form 是尖端的第 2 层区块链，旨在将社交参与与去中心化金融无缝融合。Form 区块链通过 FORM 和 Form 积分激励社交结合曲线应用，如启动板和 AI 代理，同时发展 SocialFi 类别。Form 是一个单一用途的生态系统，旨在去中心化 SocialFi 资产类别。
币种名称FORM1
排名No.3740
市值$0.00
完全稀释市值$0.00
市场占有率%
交易额/市值（24小时）0.00%
流通供应量0
最大供应量5,000,000,000
总供应量5,000,000,000
流通率0%
发行日期--
资产首次发行价格--
历史最高价0.006162330908557581,2025-03-23
最低价0.000075767166556216,2025-05-22
所属公链ETH
简介Form 是尖端的第 2 层区块链，旨在将社交参与与去中心化金融无缝融合。Form 区块链通过 FORM 和 Form 积分激励社交结合曲线应用，如启动板和 AI 代理，同时发展 SocialFi 类别。Form 是一个单一用途的生态系统，旨在去中心化 SocialFi 资产类别。
所属板块
社媒
etfindex:mc_etfindex_source免责声明：数据由 cmc 提供，不作为投资决策参考。