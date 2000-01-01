FISHW

FishWar 是一款角色扮演类 AI 游戏，玩家在世界末日后的海洋中战斗，并通过战略游戏获得奖励：免费游戏、冒险和竞技场模式、旋转和寻蛋、独家 NFT 和游戏内物品。 用户现在可以深入了解 FISHWAR AI 代理。AI 代理完成游戏中的所有任务。玩家可以与 AI 互动，这是一种先进的 AI 系统，专为游戏中有意义的动态对话而构建。

币种名称FISHW

排名No.

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）0

流通供应量--

最大供应量0

总供应量57,076,697,777

流通率%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价,

最低价,

所属公链SEIEVM

简介FishWar 是一款角色扮演类 AI 游戏，玩家在世界末日后的海洋中战斗，并通过战略游戏获得奖励：免费游戏、冒险和竞技场模式、旋转和寻蛋、独家 NFT 和游戏内物品。 用户现在可以深入了解 FISHWAR AI 代理。AI 代理完成游戏中的所有任务。玩家可以与 AI 互动，这是一种先进的 AI 系统，专为游戏中有意义的动态对话而构建。

所属板块

社媒

etfindex:mc_etfindex_source免责声明：数据由 提供，不作为投资决策参考。