FishWar 是一款角色扮演类 AI 游戏，玩家在世界末日后的海洋中战斗，并通过战略游戏获得奖励：免费游戏、冒险和竞技场模式、旋转和寻蛋、独家 NFT 和游戏内物品。
用户现在可以深入了解 FISHWAR AI 代理。AI 代理完成游戏中的所有任务。玩家可以与 AI 互动，这是一种先进的 AI 系统，专为游戏中有意义的动态对话而构建。
币种名称FISHW
排名No.
市值$0.00
完全稀释市值$0.00
市场占有率%
交易额/市值（24小时）0
流通供应量--
最大供应量0
总供应量57,076,697,777
流通率%
发行日期--
资产首次发行价格--
历史最高价,
最低价,
所属公链SEIEVM
简介FishWar 是一款角色扮演类 AI 游戏，玩家在世界末日后的海洋中战斗，并通过战略游戏获得奖励：免费游戏、冒险和竞技场模式、旋转和寻蛋、独家 NFT 和游戏内物品。
用户现在可以深入了解 FISHWAR AI 代理。AI 代理完成游戏中的所有任务。玩家可以与 AI 互动，这是一种先进的 AI 系统，专为游戏中有意义的动态对话而构建。
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