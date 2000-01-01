Fortune Cat 是一款基于区块链技术、在 Telegram 上运行的游戏，结合了有趣的游戏玩法与透过 TON 和 FCAT 代币赚取收益的机会。自 2017 年以来，Idle 品牌下的传统游戏已显著成长，吸引了来自全球的玩家。受到这些游戏启发，Fortune Cat 利用区块链技术打造了一个去中心化的虚拟猫咪帝国，在这里玩家可以饲养、交易并在充满活力的生态系中赚取收益。
币种名称FCAT
排名No.
市值$0.00
完全稀释市值$0.00
市场占有率%
交易额/市值（24小时）0
流通供应量--
最大供应量0
总供应量1,200,000,000
流通率%
发行日期--
资产首次发行价格--
历史最高价,
最低价,
所属公链TONCOIN
简介Fortune Cat 是一款基于区块链技术、在 Telegram 上运行的游戏，结合了有趣的游戏玩法与透过 TON 和 FCAT 代币赚取收益的机会。自 2017 年以来，Idle 品牌下的传统游戏已显著成长，吸引了来自全球的玩家。受到这些游戏启发，Fortune Cat 利用区块链技术打造了一个去中心化的虚拟猫咪帝国，在这里玩家可以饲养、交易并在充满活力的生态系中赚取收益。
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