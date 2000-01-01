FCAT

Fortune Cat 是一款基于区块链技术、在 Telegram 上运行的游戏，结合了有趣的游戏玩法与透过 TON 和 FCAT 代币赚取收益的机会。自 2017 年以来，Idle 品牌下的传统游戏已显著成长，吸引了来自全球的玩家。受到这些游戏启发，Fortune Cat 利用区块链技术打造了一个去中心化的虚拟猫咪帝国，在这里玩家可以饲养、交易并在充满活力的生态系中赚取收益。

币种名称FCAT

排名No.

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）0

流通供应量--

最大供应量0

总供应量1,200,000,000

流通率%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价,

最低价,

所属公链TONCOIN

简介Fortune Cat 是一款基于区块链技术、在 Telegram 上运行的游戏，结合了有趣的游戏玩法与透过 TON 和 FCAT 代币赚取收益的机会。自 2017 年以来，Idle 品牌下的传统游戏已显著成长，吸引了来自全球的玩家。受到这些游戏启发，Fortune Cat 利用区块链技术打造了一个去中心化的虚拟猫咪帝国，在这里玩家可以饲养、交易并在充满活力的生态系中赚取收益。

所属板块

社媒

etfindex:mc_etfindex_source免责声明：数据由 提供，不作为投资决策参考。

MEXC 是您获取加密货币的最简单方式。探索世界领先的加密货币交易所，购买、交易和赚取加密货币。交易比特币 BTC、以太坊 ETH 以及 3,000 多种代币。
搜索
自选
FCAT/USDT
Fortune Cat
----
--
24h 最高价
--
24h 最低价
--
24h 成交量 (FCAT)
--
24h 成交额 (USDT)
--
图表
币种资料
委托订单
最新成交
委托订单
最新成交
委托订单
最新成交
最新成交
现货交易
当前委托（0）
历史委托
历史成交
当前持仓（0）
MEXC 是您获取加密货币的最简单方式。探索世界领先的加密货币交易所，购买、交易和赚取加密货币。交易比特币 BTC、以太坊 ETH 以及 3,000 多种代币。
FCAT/USDT
Fortune Cat
--
--‎--
24h 最高价
--
24h 最低价
--
24h 成交量 (FCAT)
--
24h 成交额 (USDT)
--
图表
委托订单
最新成交
币种资料
当前委托（0）
历史委托
历史成交
当前持仓（0）
network_icon网络异常
在线客服
Loading...