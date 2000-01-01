FCAT

Fortune Cat 是一款基于区块链技术、在 Telegram 上运行的游戏，结合了有趣的游戏玩法与透过 TON 和 FCAT 代币赚取收益的机会。自 2017 年以来，Idle 品牌下的传统游戏已显著成长，吸引了来自全球的玩家。受到这些游戏启发，Fortune Cat 利用区块链技术打造了一个去中心化的虚拟猫咪帝国，在这里玩家可以饲养、交易并在充满活力的生态系中赚取收益。

币种名称FCAT

排名No.

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）0

流通供应量--

最大供应量0

总供应量1,200,000,000

流通率%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价,

最低价,

所属公链TONCOIN

简介Fortune Cat 是一款基于区块链技术、在 Telegram 上运行的游戏，结合了有趣的游戏玩法与透过 TON 和 FCAT 代币赚取收益的机会。自 2017 年以来，Idle 品牌下的传统游戏已显著成长，吸引了来自全球的玩家。受到这些游戏启发，Fortune Cat 利用区块链技术打造了一个去中心化的虚拟猫咪帝国，在这里玩家可以饲养、交易并在充满活力的生态系中赚取收益。

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