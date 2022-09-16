ETHF

Ethereumfair (ETHF) 是一种创新的工作量证明 (PoW) 公链，它使用户能够利用 AI 计算能力进行 PoW mining，将 ETHF 定位为真正的“AI 原生代币”。通过将 Meme 文化与先进的 AI 技术相结合，Ethereumfair 旨在为其用户和开发人员提供稳定，高效和分散的区块链生态系统。通过其矿工和社区的合作努力，它实现了增强的网络性能，并促进了社区的强大参与。

币种名称DIS

排名No.4600

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）0.00%

流通供应量0

最大供应量0

总供应量210,000,000

流通率%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价20.72892674671695,2022-09-16

最低价0.004475860012881291,2024-10-06

所属公链DIS

简介Ethereumfair (ETHF) 是一种创新的工作量证明 (PoW) 公链，它使用户能够利用 AI 计算能力进行 PoW mining，将 ETHF 定位为真正的“AI 原生代币”。通过将 Meme 文化与先进的 AI 技术相结合，Ethereumfair 旨在为其用户和开发人员提供稳定，高效和分散的区块链生态系统。通过其矿工和社区的合作努力，它实现了增强的网络性能，并促进了社区的强大参与。

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