EPT

Balance 是面向社交和游戏的下一代 AI+Web3 协议和框架，无缝集成了 AI 技术、区块链技术和去中心化应用。通过将 AI 代理（智能、自适应的数字伙伴）与管理和保护网络的关键节点相结合，Balance 为娱乐、生产力等领域构建了一个高度互动的去中心化生态系统。

币种名称EPT

排名No.825

市值$0,00

完全稀释市值$0,00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）1,61%

流通供应量2 442 518 929

最大供应量10 000 000 000

总供应量9 999 999 990

流通率0.2442%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价0.061734272639565727,2025-04-21

最低价0.007516907948050062,2025-05-08

所属公链ETH

简介Balance 是面向社交和游戏的下一代 AI+Web3 协议和框架，无缝集成了 AI 技术、区块链技术和去中心化应用。通过将 AI 代理（智能、自适应的数字伙伴）与管理和保护网络的关键节点相结合，Balance 为娱乐、生产力等领域构建了一个高度互动的去中心化生态系统。

所属板块

社媒

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