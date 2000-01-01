Elderglade 是一个新一代 Web3 奇幻游戏生态系统，融合了两大热门游戏类型。它创造了一种独特的混合模式，既支持高容量用户获取，又能实现深度、长会话的互动。该生态系统可通过 LINE、Telegram、原生移动应用（iOS 和 Android）以及浏览器访问，实现大规模流畅的入门体验。
币种名称ELDE
排名No.865
市值$0.00
完全稀释市值$0.00
市场占有率%
交易额/市值（24小时）0
流通供应量--
最大供应量400,000,000
总供应量400,000,000
流通率%
发行日期--
资产首次发行价格--
历史最高价,
最低价,
所属公链BSC
简介Elderglade 是一个新一代 Web3 奇幻游戏生态系统，融合了两大热门游戏类型。它创造了一种独特的混合模式，既支持高容量用户获取，又能实现深度、长会话的互动。该生态系统可通过 LINE、Telegram、原生移动应用（iOS 和 Android）以及浏览器访问，实现大规模流畅的入门体验。
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社媒
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