EDGE

Definitive 是一款面向链上代币的高级交易平台，支持多链资产交易并提供多样化的订单类型，包括市价单、限价单、止损单和TWAP（时间加权平均）订单。平台通过智能路由技术聚合100多个去中心化交易所（DEX）和流动性池，确保用户获得最优价格与回报。该团队由Coinbase前交易业务核心成员创立，并获顶尖行业投资机构支持。平台生态代币$EDGE具备实用功能，质押后可解锁Definitive的高级交易特权。

币种名称EDGE

排名No.

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市场占有率%

交易额/市值（24小时）0

流通供应量--

最大供应量1,000,000,000

流通率%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价,

最低价,

所属公链BASE

简介Definitive 是一款面向链上代币的高级交易平台，支持多链资产交易并提供多样化的订单类型，包括市价单、限价单、止损单和TWAP（时间加权平均）订单。平台通过智能路由技术聚合100多个去中心化交易所（DEX）和流动性池，确保用户获得最优价格与回报。该团队由Coinbase前交易业务核心成员创立，并获顶尖行业投资机构支持。平台生态代币$EDGE具备实用功能，质押后可解锁Definitive的高级交易特权。

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