DORKY

Dork Lord (ETH) 是一款发行于以太坊区块链上的迷因币。其灵感来自 Matt Furie 的漫画系列《Boy’s Club》，并以该系列中古怪又受喜爱的角色为特色。 Dork Lord 旨在延续如 Pepe 和 Dogecoin 等迷因币的病毒式流行热潮。加入 Dork Lord 社群，一同乘上加密世界的迷因文化浪潮。无论你是经验丰富的投资者，还是刚踏入市场的新手，Dork Lord $DORKY 都将吸引并回馈其支持者。

币种名称DORKY

排名No.3589

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）0

流通供应量--

最大供应量69,420,000

总供应量69,420,000

流通率%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价0.15920904960381208,2024-10-29

最低价0.002686366670419065,2024-07-05

所属公链ETH

简介Dork Lord (ETH) 是一款发行于以太坊区块链上的迷因币。其灵感来自 Matt Furie 的漫画系列《Boy’s Club》，并以该系列中古怪又受喜爱的角色为特色。 Dork Lord 旨在延续如 Pepe 和 Dogecoin 等迷因币的病毒式流行热潮。加入 Dork Lord 社群，一同乘上加密世界的迷因文化浪潮。无论你是经验丰富的投资者，还是刚踏入市场的新手，Dork Lord $DORKY 都将吸引并回馈其支持者。

所属板块

社媒

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