DOLO

Dolomite 是新一代去中心化货币市场协议和 DEX，其虚拟流动性系统提供广泛的代币支持和高效的资金效率。Dolomite 结合了 DEX 和借贷协议的优势，打造出 DeFi 领域迄今为止最具资金效率和模块化的协议！Dolomite 能够提供超额抵押贷款、保证金交易、现货交易和其他金融工具。

币种名称DOLO

排名No.983

市值$0,00

完全稀释市值$0,00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）%1,69

流通供应量361.694.000

最大供应量1.000.000.000

总供应量1.000.000.000

流通率0.3616%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价0.12687287286539548,2025-04-24

最低价0.03374599466519544,2025-05-20

所属公链ETH

简介Dolomite 是新一代去中心化货币市场协议和 DEX，其虚拟流动性系统提供广泛的代币支持和高效的资金效率。Dolomite 结合了 DEX 和借贷协议的优势，打造出 DeFi 领域迄今为止最具资金效率和模块化的协议！Dolomite 能够提供超额抵押贷款、保证金交易、现货交易和其他金融工具。

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