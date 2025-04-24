DOLO

Dolomite 是新一代去中心化货币市场协议和 DEX，其虚拟流动性系统提供广泛的代币支持和高效的资金效率。Dolomite 结合了 DEX 和借贷协议的优势，打造出 DeFi 领域迄今为止最具资金效率和模块化的协议！Dolomite 能够提供超额抵押贷款、保证金交易、现货交易和其他金融工具。

币种名称DOLO

排名No.983

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）1.69%

流通供应量361,694,000

最大供应量1,000,000,000

总供应量1,000,000,000

流通率0.3616%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价0.12687287286539548,2025-04-24

最低价0.03374599466519544,2025-05-20

所属公链ETH

简介Dolomite 是新一代去中心化货币市场协议和 DEX，其虚拟流动性系统提供广泛的代币支持和高效的资金效率。Dolomite 结合了 DEX 和借贷协议的优势，打造出 DeFi 领域迄今为止最具资金效率和模块化的协议！Dolomite 能够提供超额抵押贷款、保证金交易、现货交易和其他金融工具。

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社媒

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