Dolomite 是新一代去中心化货币市场协议和 DEX，其虚拟流动性系统提供广泛的代币支持和高效的资金效率。Dolomite 结合了 DEX 和借贷协议的优势，打造出 DeFi 领域迄今为止最具资金效率和模块化的协议！Dolomite 能够提供超额抵押贷款、保证金交易、现货交易和其他金融工具。
币种名称DOLO
排名No.983
市值$0.00
完全稀释市值$0.00
市场占有率%
交易额/市值（24小时）1.69%
流通供应量361,694,000
最大供应量1,000,000,000
总供应量1,000,000,000
流通率0.3616%
发行日期--
资产首次发行价格--
历史最高价0.12687287286539548,2025-04-24
最低价0.03374599466519544,2025-05-20
所属公链ETH
简介Dolomite 是新一代去中心化货币市场协议和 DEX，其虚拟流动性系统提供广泛的代币支持和高效的资金效率。Dolomite 结合了 DEX 和借贷协议的优势，打造出 DeFi 领域迄今为止最具资金效率和模块化的协议！Dolomite 能够提供超额抵押贷款、保证金交易、现货交易和其他金融工具。
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