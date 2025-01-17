DEFIAI

DeFi Agents AI 于 2024 年 12 月推出，是一款由人工智能驱动的加密交易助手。该项目专注于为交易者提供市场分析、自动交易和策略优化工具。该平台由一支在人工智能、交易和区块链方面拥有丰富经验的全球专家团队开发，旨在简化交易流程，同时最大限度地提高效率和盈利能力。DEFAI 代币是 DeFi Agents AI 平台的原生实用代币。它用于解锁高级功能，包括高级人工智能交易机器人、质押奖励和访问个性化交易策略。

币种名称DEFIAI

排名No.5672

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）0.00%

流通供应量0

最大供应量0

总供应量1,000,000,000

流通率%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价0.008971016743225507,2025-01-17

最低价0.00009841384470725,2025-05-15

所属公链BASE

简介DeFi Agents AI 于 2024 年 12 月推出，是一款由人工智能驱动的加密交易助手。该项目专注于为交易者提供市场分析、自动交易和策略优化工具。该平台由一支在人工智能、交易和区块链方面拥有丰富经验的全球专家团队开发，旨在简化交易流程，同时最大限度地提高效率和盈利能力。DEFAI 代币是 DeFi Agents AI 平台的原生实用代币。它用于解锁高级功能，包括高级人工智能交易机器人、质押奖励和访问个性化交易策略。

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