CORN

欢迎来到 Corn，这是下一代以太坊第 2 层网络，旨在释放比特币的全部潜力。Corn 提供了一个丰富的、以比特币为中心的生态系统，由尖端技术提供支持，包括作为其 gas 代币的 Bitcorn (BTCN)、用于长期激励的 popCORN 系统和用于无缝跨链资产转移的 LayerZero。Corn 建立在 Arbitrum Orbit 之上，具有无与伦比的可扩展性和效率，并支持 Stylus，使开发人员能够使用多种编程语言进行智能合约开发。

币种名称CORN

排名No.650

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）0.42%

流通供应量525,000,000

最大供应量2,100,000,000

总供应量2,100,000,000

流通率0.25%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价0.079342336947006,2025-05-11

最低价0.04348273468795703,2025-04-26

所属公链ETH

简介欢迎来到 Corn，这是下一代以太坊第 2 层网络，旨在释放比特币的全部潜力。Corn 提供了一个丰富的、以比特币为中心的生态系统，由尖端技术提供支持，包括作为其 gas 代币的 Bitcorn (BTCN)、用于长期激励的 popCORN 系统和用于无缝跨链资产转移的 LayerZero。Corn 建立在 Arbitrum Orbit 之上，具有无与伦比的可扩展性和效率，并支持 Stylus，使开发人员能够使用多种编程语言进行智能合约开发。

所属板块

社媒

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