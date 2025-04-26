欢迎来到 Corn，这是下一代以太坊第 2 层网络，旨在释放比特币的全部潜力。Corn 提供了一个丰富的、以比特币为中心的生态系统，由尖端技术提供支持，包括作为其 gas 代币的 Bitcorn (BTCN)、用于长期激励的 popCORN 系统和用于无缝跨链资产转移的 LayerZero。Corn 建立在 Arbitrum Orbit 之上，具有无与伦比的可扩展性和效率，并支持 Stylus，使开发人员能够使用多种编程语言进行智能合约开发。
币种名称CORN
排名No.650
市值$0.00
完全稀释市值$0.00
市场占有率%
交易额/市值（24小时）0.42%
流通供应量525,000,000
最大供应量2,100,000,000
总供应量2,100,000,000
流通率0.25%
发行日期--
资产首次发行价格--
历史最高价0.079342336947006,2025-05-11
最低价0.04348273468795703,2025-04-26
所属公链ETH
简介欢迎来到 Corn，这是下一代以太坊第 2 层网络，旨在释放比特币的全部潜力。Corn 提供了一个丰富的、以比特币为中心的生态系统，由尖端技术提供支持，包括作为其 gas 代币的 Bitcorn (BTCN)、用于长期激励的 popCORN 系统和用于无缝跨链资产转移的 LayerZero。Corn 建立在 Arbitrum Orbit 之上，具有无与伦比的可扩展性和效率，并支持 Stylus，使开发人员能够使用多种编程语言进行智能合约开发。
所属板块
社媒
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