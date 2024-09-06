CA1

Coupon Assets（CA)是由RADAR LAB（美国）发起并于2018年3月发行的平台币，CA代币发行的价值在于其基于全球金融市场的具有金融属性的高流动性加密数宇资产（股权代币资产)，具有防伪saku 来源的债券和本票!

币种名称CA

排名No.1399

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）18.95%

流通供应量9,671,260

最大供应量270,000,000

总供应量270,000,000

流通率0.0358%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价1.7091320800046876,2024-11-01

最低价0.1615430304068605,2024-09-06

所属公链ETH

简介Coupon Assets（CA)是由RADAR LAB（美国）发起并于2018年3月发行的平台币，CA代币发行的价值在于其基于全球金融市场的具有金融属性的高流动性加密数宇资产（股权代币资产)，具有防伪saku 来源的债券和本票!

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