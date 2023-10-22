BXBT

BoxBet 是一个 iGaming 平台，可直接与 Telegram 数百万用户的广泛网路连线。该平台具有精心设计的简单介面，允许用户在 60 秒内开始游戏。 该项目于 2024 年启动，拥有完全许可，由一级投资者支持，并由 BXBT 提供支持。该平台专为 9 亿 Telegram 用户打造，提供便利的赌场和体育博彩以及通货紧缩代币和真实奖励。

币种名称BXBT

排名No.3966

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）0.00%

流通供应量0

最大供应量100,000,000

总供应量100,000,000

流通率0%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价0.26953543762941407,2024-04-22

最低价0.000147539917865889,2023-10-22

所属公链ETH

简介BoxBet 是一个 iGaming 平台，可直接与 Telegram 数百万用户的广泛网路连线。该平台具有精心设计的简单介面，允许用户在 60 秒内开始游戏。 该项目于 2024 年启动，拥有完全许可，由一级投资者支持，并由 BXBT 提供支持。该平台专为 9 亿 Telegram 用户打造，提供便利的赌场和体育博彩以及通货紧缩代币和真实奖励。

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社媒

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