BoxBet 是一个 iGaming 平台，可直接与 Telegram 数百万用户的广泛网路连线。该平台具有精心设计的简单介面，允许用户在 60 秒内开始游戏。
该项目于 2024 年启动，拥有完全许可，由一级投资者支持，并由 BXBT 提供支持。该平台专为 9 亿 Telegram 用户打造，提供便利的赌场和体育博彩以及通货紧缩代币和真实奖励。
币种名称BXBT
排名No.3966
市值$0.00
完全稀释市值$0.00
市场占有率%
交易额/市值（24小时）0.00%
流通供应量0
最大供应量100,000,000
总供应量100,000,000
流通率0%
发行日期--
资产首次发行价格--
历史最高价0.26953543762941407,2024-04-22
最低价0.000147539917865889,2023-10-22
所属公链ETH
简介BoxBet 是一个 iGaming 平台，可直接与 Telegram 数百万用户的广泛网路连线。该平台具有精心设计的简单介面，允许用户在 60 秒内开始游戏。
该项目于 2024 年启动，拥有完全许可，由一级投资者支持，并由 BXBT 提供支持。该平台专为 9 亿 Telegram 用户打造，提供便利的赌场和体育博彩以及通货紧缩代币和真实奖励。
所属板块
社媒
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