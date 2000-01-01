BUL

Pepe Buldak 是一个由 meme 驱动的加密项目，通过其开放特许经营协议 (OFP) 将区块链技术与 K-content 和现实世界的实用性相融合。Pepe Buldak 由一群加密爱好者和行业资深人士创立，将 meme 文化与特许经营生态系统相结合，使品牌能够以透明、去中心化的模式运营。该生态系统的核心组成部分包括 Shiba Gimbab NFT、Dogepoki 以及旨在提升代币价值的战略性质押和销毁活动。

币种名称BUL

排名No.

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市场占有率%

交易额/市值（24小时）0

流通供应量--

最大供应量0

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流通率%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价,

最低价,

所属公链ETH

简介Pepe Buldak 是一个由 meme 驱动的加密项目，通过其开放特许经营协议 (OFP) 将区块链技术与 K-content 和现实世界的实用性相融合。Pepe Buldak 由一群加密爱好者和行业资深人士创立，将 meme 文化与特许经营生态系统相结合，使品牌能够以透明、去中心化的模式运营。该生态系统的核心组成部分包括 Shiba Gimbab NFT、Dogepoki 以及旨在提升代币价值的战略性质押和销毁活动。

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